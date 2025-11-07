Un Si Grand Soleil Spoiler : le meurtrier d’Eliott dévoilé ! (épisode du 11 novembre)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1790 du 11 novembre 2025 – Coup de tonnerre en vue dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, le meurtrier d’Eliott va être dévoilé et on peut dire que c’est un choc !











Publicité





En effet, alors que Boris est revenu sur ses aveux mais qu’il reste le principal suspect, le juge Laplace le laisse en détention. Et coup de théâtre : Muriel sait depuis le début qui a tué Eliott ! Elle va retrouver le meurtrier pour lui demander de se dénoncer…

Et le tueur d’Eliott, c’est… Charles ! Il a retrouvé Eliott dans sa planque avant Muriel. Eliott s’apprêtait à partir avec Toma, Charles lui a supplié de ne pas faire ça. Mais Eliott lui a dit des horreurs, il lui a dit qu’il n’était pas son ami, qu’il était un pauvre type et même qu’il lui faisait honte !

Charles, bouleversé, s’est alors saisi de l’arme d’Eliott et l’a menacé… Eliott l’a provoqué en lui disant de tirer et le coup est parti ! Charles a tué Eliott sang froid et de dos ! Muriel est ensuite arrivée sur place et a découvert Charles sous le choc et Eliott mort ! Elle a alors choisi de le couvrir, elle lui a demandé de partir et de ne jamais rien dire à personne !



Publicité





Mais maintenant, Muriel exige que Charles se dénonce pour que Boris soit innocenté et libéré… Sinon elle va dire la vérité elle-même à la police !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Eve déterminée, une lettre d’Eliott, les résumés jusqu’au 21 novembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici