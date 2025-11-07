Les Cinquante finale du 7 novembre : et le gagnant est… (résumé + replay épisode 60)



Les Cinquante finale du 7 novembre 2025 – Ce vendredi soir, lors de la grande finale en direct de la saison 4 des Cinquante sur W9, c’est finalement Laura Lempika qui a été sacrée grande gagnante de cette édition pleine de rebondissements.











Lors de l’ultime épisode, Laura faisait face à Simon et Kelly, les deux derniers adversaires encore en lice. Après une dernière épreuve haletante, c’est Kelly qui a été éliminée aux portes de la finale ultime. Le sort des deux finalistes, Simon et Laura, a alors été placé entre les mains du public.

Et le verdict est tombé en direct : Laura Lempika a été désignée l’Élue de la saison 4 des Cinquant e! Une victoire largement saluée par les téléspectateurs, qui ont été nombreux à voter pour elle.

Grâce à ce sacre, Laura fait remporter la cagnotte de 26 700 euros à l’un de ses followers, qui sera tiré au sort dans les prochains jours. Une belle récompense pour la jeune maman, qui s’impose comme l’une des figures les plus populaires du jeu cette année.



Les Cinquante, le replay de la finale du 7 novembre

Si vous avez manqué cette finale ce vendredi 7 novembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI.