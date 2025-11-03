Les 12 coups de midi du 3 novembre : Ophélie Winter fait chuter Cyprien, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 3 novembre 2025, 45ème victoire de Cyprien – Et encore une victoire de Cyprien ce lundi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur une question sur Ophélie Winter lors du Coup de Maître, il a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 3 novembre, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte personnelle de Cyprien monte au total de 200.595 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : d’une statue d’un buste. Il s’ajoute aux précédents : la photo de fond, la route 163 qui mène à Monument Valley, aux Etats-Unis; et un chapeau de cow-boy.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 3 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+