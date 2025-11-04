Ça commence aujourd’hui du 4 novembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd'hui du 4 novembre 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd'hui ». Aujourd'hui, un inédit suivi d'une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 4 novembre 2025 à 13h55 : « Infidélité : leur mari est parti pour l’une de leurs proches » (inédit)

Dans ce numéro inédit de “Ça commence aujourd’hui”, Faustine Bollaert accueille des femmes dont la vie a basculé le jour où leur mari est parti… pour l’une de leurs proches. Trahisons inattendues, amitiés brisées, familles déchirées : elles racontent avec courage comment elles ont affronté cette double infidélité et trouvé la force de se reconstruire. Une émission bouleversante, entre confidences intimes et résilience.

Et à 15h : « Guérisseur, magnétiseur : un charlatan a abusé de leur faiblesse » (rediffusion)

Faustine Bollaert aborde les dérives des médecines alternatives à travers les témoignages bouleversants de victimes de charlatans. Aurélie, souffrant d’une névralgie du trijumeau, a été entraînée dans un engrenage financier par un centre de médecine alternative en Belgique, qui lui a fait dépenser près de 3 000 euros en un an et demi sous prétexte d’analyses et de traitements inutiles. Thomas, devenu aveugle d’un œil après un accident de moto, a quant à lui été victime d’abus sexuels de la part d’un faux guérisseur censé le soulager de ses douleurs. Enfin, Camila raconte le drame de son compagnon Charles, atteint d’un cancer du testicule, qui a refusé les traitements médicaux au profit de pratiques naturopathiques extrêmes et inefficaces, avant de succomber à la maladie en décembre 2018 à seulement 41 ans.



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Ça commence aujourd'hui dès 13h55 sur France 2.