Les 12 coups de midi du 4 novembre : Cyprien se loupe, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Par /

Publicité

Les 12 coups de midi du 4 novembre 2025, 47ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 47ème victoire ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a une nouvelle fois buté sur une question du Coup de Maître, il a remporté 2.000 euros à partager avec un téléspectateur.


Les 12 coups de midi du 4 novembre : Cyprien se loupe, qui se cache derrière l'étoile mystérieuse ?
Capture TF1


Publicité

Les 12 coups de midi du 4 novembre, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Cyprien fait ainsi monter sa cagnotte au total de 201.595 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a 3 indices : la photo de fond, la route 163 qui mène à Monument Valley, aux Etats-Unis; un chapeau de cow-boy, et une statue d’un buste.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 4 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

A LIRE AUSSI
Audiences 3 novembre 2025 : « Un meurtre (presque) parfait » leader devant « L’amour est dans le pré »
Audiences 3 novembre 2025 : « Un meurtre (presque) parfait » leader devant « L’amour est dans le pré »
« Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban » : 3 choses à savoir sur le film ce soir sur TF1 (4 novembre)
« Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban » : 3 choses à savoir sur le film ce soir sur TF1 (4 novembre)
« Bienvenue au pays de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 3 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)
« Bienvenue au pays de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 3 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)
Les 12 coups de midi du 3 novembre : Ophélie Winter fait chuter Cyprien, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse
Les 12 coups de midi du 3 novembre : Ophélie Winter fait chuter Cyprien, nouvel indice sur l'étoile mystérieuse


Publicité


Retour en haut