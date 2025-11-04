Les 12 coups de midi du 4 novembre : Cyprien se loupe, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?



Publicité





Les 12 coups de midi du 4 novembre 2025, 47ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 47ème victoire ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a une nouvelle fois buté sur une question du Coup de Maître, il a remporté 2.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Publicité





Les 12 coups de midi du 4 novembre, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Cyprien fait ainsi monter sa cagnotte au total de 201.595 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a 3 indices : la photo de fond, la route 163 qui mène à Monument Valley, aux Etats-Unis; un chapeau de cow-boy, et une statue d’un buste.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 4 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+