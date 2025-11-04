« Mission Joyeux Noël » : votre téléfilm de Noël ce 4 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Mission Joyeux Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 4 novembre 2025 – Ce mardi après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Mission Joyeux Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Mission Joyeux Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Rose, jeune designer d’intérieur, vient en aide à son frère Salvatore sur un chantier de rénovation à but caritatif. Pour mener à bien ce projet, elle doit toutefois travailler aux côtés de Brian, un ami de son frère qui, depuis leur enfance, suscite en elle des sentiments aussi troublants que contradictoires.



Avec : Ashley Greene (Rose Demonte), Wes Brown (Brysen Douglas), Danny Pellegrino (Sal Demonte), Claybourne Elder (Jake Hunter)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Mission illuminations de Noël ».

« Mission illuminations de Noël » : l’histoire et le casting

À la dernière minute, Mélanie réserve un séjour dans un phare pour elle et son fils Jason. Une fois sur place, elle découvre que Peter, le propriétaire, compte sur eux pour décorer le phare à l’occasion de la fête des illuminations de la ville. Cette expérience, empreinte de la magie de l’île de Saint-Nicolas, leur offre l’opportunité d’ouvrir un nouveau chapitre de leur vie.

Avec : Chelsea Hobbs (Mélanie), Stephen Huszar (Peter), Everett Andres (Jason), Tanja Dixon-Warren (Ruth)