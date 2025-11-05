Ça commence aujourd’hui du 5 novembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd'hui du 5 novembre 2025, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd'hui ». Aujourd'hui, un inédit suivi d'une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 5 novembre 2025 à 13h55 : « Mythomanes : ils vivent enfermés dans leurs mensonges » (inédit)

Ce mercredi, Faustine Bollaert reçoit plusieurs témoins viendront raconter comment la compulsion à mentir s’est emparée d’eux, les plongeant dans un enfermement psychologique, familial ou professionnel. Aux côtés d’experts, l’émission examine ce que recouvre réellement la mythomanie : ses origines, ses conséquences sur les proches, et les chemins possibles vers la vérité. Un numéro fort en émotions et en réflexions, qui invite à comprendre « ce que mentir peut faire subir à l’auteur du mensonge — mais aussi à ceux qui l’aiment ».

Et à 15h : « Un début de vie cabossé, et à force de volonté, elles ont forgé leur destin ! » (rediffusion)

Trois destins hors du commun sont à découvrir sur le plateau de Faustine Bollaert. Perrine Goulet, aujourd’hui députée de la Nièvre et présidente de la délégation aux droits des enfants à l’Assemblée nationale, revient sur son enfance marquée par la perte de sa mère à 9 ans et son passage dans un foyer où régnait la violence. Un vécu qui la pousse désormais à défendre les enfants placés. Kelly, elle, a grandi en familles d’accueil après la mort de sa grand-mère, qui l’avait élevée. Animée par une volonté farouche de s’en sortir, elle crée sa marque de produits capillaires pour cheveux frisés et devient multimillionnaire. Enfin, Anne-Sophie, née sous X et adoptée à 8 mois, raconte sa quête d’identité à travers le métier de comédienne, qui lui a permis de combler un vide intérieur, avant qu’un test ADN ne la conduise, en 2022, à retrouver sa sœur biologique.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui, bande-annonce de la semaine

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.