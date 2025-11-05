Demain Nous Appartient du 5 novembre : Charles dérape et avoue tout ! (résumé + vidéo épisode 2068 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 5 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2068 de DNA – Charles va déraper et avouer ses crimes à Valentine ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Quant à Jordan et Judith, ils soupçonnent le père de Diane et Esmée de maltraitance…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 5 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2068

Au lycée, Jordan confie à Diane avoir trouvé son père étrange et nerveux la veille. Elle explique qu’il était simplement stressé parce qu’elle traînait. Pendant ce temps, Judith apprend par Kevin que les sœurs Colin n’ont pas de téléphone et que leur père est venu chercher Diane au Boot Camp. Inquiète, elle fait des recherches et découvre qu’il n’existe aucune trace de Diane ni d’Esmée en ligne… Marianne lui assure qu’aucun signalement n’a été fait, mais Judith reste méfiante. Jordan, d’abord sceptique, commence à douter après en avoir parlé à Jack.

Au lycée, Bastien invite Diane et Esmée à une partie de paintball. Si Esmée est tentée, elle craint la réaction de leur père, qui leur interdit de fréquenter des garçons… De son côté, Violette décide d’arrêter la drogue et demande à Charles de jeter ce qu’il lui reste. Mais rongé par la culpabilité, Charles finit par consommer. Sous l’effet de la drogue, il se rend au Little Spoon et avoue à Valentine qu’il a tué deux personnes !



Publicité





Au commissariat, Manon découvre que William a publié une vidéo de conseils médicaux sur les réseaux sociaux. Si Samuel et Victoire s’en amusent, Manon trouve la démarche gênante. William, ravi du succès de sa vidéo, veut continuer malgré leurs mises en garde.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Samuel découvre la maladie de Fred (vidéo épisode du 7 novembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 5 novembre- extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.