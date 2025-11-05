Les 12 coups de midi du 5 novembre : Cyprien continue, l’étoile mystérieuse se dévoile



Publicité





Les 12 coups de midi du 5 novembre 2025, 48ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a encore une fois buté sur une question du Coup de Maître, il a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Publicité





Les 12 coups de midi du 5 novembre, 3 indices sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit donc sa cagnotte personnelle monter à l’impressionnant total de 202.095 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a 3 indices : la photo de fond, la route 163 qui mène à Monument Valley, aux Etats-Unis; un chapeau de cow-boy, et une statue d’un buste.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 5 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+