C’est la famille : la nouvelle saison arrive, le divorce de Jessica et Thibault à découvrir

Bonne nouvelle pour les fans : “C’est la famille” fait son grand retour pour une nouvelle saison pleine d’émotions, de rebondissements et de changements majeurs au sein de la grande tribu des Fratés.











Avant-première exclusive sur M6+MAX dès le 28 novembre

Les abonnés M6+MAX pourront découvrir les premiers épisodes en avant-première et en exclusivité dès le 28 novembre, de quoi prendre une longueur d’avance sur les nouvelles aventures de leurs candidats préférés.

À partir du 12 janvier, tous les épisodes seront disponibles gratuitement sur M6+, avec un nouvel épisode chaque jour, du lundi au vendredi.

Une saison marquée par les changements

Parents comblés, nouveaux célibataires, couples en reconstruction… Cette année, les familles emblématiques traversent de véritables tournants. Malgré les tempêtes, une constante demeure : ils affrontent tout ensemble, sans filtre et avec leur humour habituel.



Parmi ceux qui ouvriront les portes de leur quotidien : Giuseppa, Paga, Julien, Manon, Jessica, Thibault, Hillary, Giovanni, Nacca, Éloïse, Laura, mais aussi les nouveaux venus Enzo, Jasmine et Benoît.

Les familles au cœur de cette saison

Famille Garcia : la fin d’une histoire

Après huit ans d’amour, Jessica et Thibault ont décidé de se séparer. La saison revient sur les tensions ayant précédé cette rupture, les moments difficiles et leur processus de reconstruction, chacun de leur côté.

Paga & Giuseppa : séparés, mais soudés

Séparés depuis l’été, Paga et Giuseppa entament chacun une nouvelle vie, avec un mot d’ordre : l’entraide pour le bien de leurs enfants. Entre organisation, émotions et nouveaux repères, leur reconstruction sera au cœur des épisodes.

Famille Tanti : vers un nouveau départ

Après de multiples déménagements et des travaux interminables, Manon et Julien s’installent enfin dans leur nouveau foyer. Un retour à la sérénité… ou presque, puisque le couple se mobilise pour soutenir leurs amis Paga, Jessica et Thibault.

Laura : une nouvelle ère ?

Tout juste divorcée de Nikola, Laura profite pleinement de sa vie de maman célibataire. Entre défis du quotidien avec son fils Zlatan et escapades entre amis, un nouveau chapitre pourrait bien s’ouvrir pour elle…

Éloïse & Nacca : reconstruire le bonheur

Avec le cancer d’Éloïse derrière eux, le couple tente de retrouver une harmonie perdue. Malgré quelques tensions persistantes, une chose est certaine : la séparation n’est désormais plus une option.

Hillary & Giovanni : Bali, futur paradis ou erreur ?

Le couple a quitté Dubaï pour une nouvelle vie à Bali avec leurs deux enfants. Si le rêve semble idyllique, l’adaptation n’est pas si simple. Leur installation soulève une question : ont-ils fait le bon choix ?

Trois nouveaux visages rejoignent l’aventure

– Enzo & Jasmine : Jasmine (anciennement Colette) et Enzo dévoilent leur quotidien à Marseille, rythmé par la spiritualité, le sport et la quête d’équilibre. Leur relation franchit un cap important avec la rencontre de leurs familles.

– Benoît : Énergie débordante et emploi du temps chargé : Benoît jongle entre l’ouverture de son salon de coiffure, sa vie de famille et son soutien sans faille à Giuseppa. Une saison à 100 à l’heure !

“C’est la famille”, une nouvelle saison à découvrir dès le 28 novembre sur M6+MAX, puis dès le 12 janvier gratuitement sur M6+.