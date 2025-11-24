Demain Nous Appartient du 24 novembre : Wilfried arrêté, Bastien agresse Marceau ! (résumé + vidéo épisode 2080 en avance)



Demain nous appartient du 24 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2080 de DNA – Wilfried va être arrêté à temps ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Les soeurs Colin et leur mère vont enfin pouvoir souffler alors que de son côté, Bastien perd le contrôle et agresse Marceau.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 24 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2080

Au gîte de Margelle, Emilie Colin et ses filles se cachent dans une armoire, mais Wilfried les retrouve. Karim et Sara arrivent à leur tour et parviennent à le maîtriser et à l’arrêter. Le lendemain, au commissariat, Emilie explique qu’elle n’avait confiance qu’en Luc et qu’elle s’est réfugiée au gîte après sa blessure. Karim la rassure : Wilfried restera en détention jusqu’à son procès. Soulagée, Emilie quitte le commissariat, enlève sa perruque blonde et cesse de dissimuler son identité.

Emilie emmène ensuite ses filles voir Luc à l’hôpital. La famille envisage enfin un avenir normal. Diane et Esmée remercient Jordan, Judith et Violette pour leur aide, même si Emilie leur reproche que Wilfried ait retrouvé leur trace. Le soir, les deux sœurs donnent rendez-vous au trio aux Halles pour les remercier. Seuls Jordan et Judith viennent, heureux que tout se termine bien.



Pendant ce temps, Sylvain soupçonne Christelle d’infidélité après avoir trouvé le numéro d’un certain Arthur. Il l’appelle, mais Arthur lui apprend qu’il ignorait qu’elle était mariée car elle ne portait pas d’alliance, créant un malentendu. Sylvain va confronter Christelle et, en la voyant porter son alliance, se rassure. Le couple se réconcilie… avant de se disputer de nouveau, poussant Sylvain à repartir à l’hôtel.

Au lycée, Bastien et Marceau continuent de se provoquer. Une énième altercation les mène chez la proviseure Erica, qui leur met un avertissement chacun. Mélody trouve la sanction excessive pour son fils, mais Erica maintient sa décision. Après les cours, Bastien retrouve Violette au Spoon. Elle lui avoue avoir encore des sentiments pour Jordan, ce qui le blesse profondément. En allant acheter des pizzas, il croise Marceau : il le provoque encore et Bastien finit par le rouer de coups.

VIDÉO Demain nous appartient du 24 novembre- extrait de l’épisode

