« De Gaulle, le commencement » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (11 novembre 2025)

« De Gaulle, le commencement » au programme TV du mardi 11 novembre 2025





A découvrir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« De Gaulle, le commencement » : présentation

À l’occasion de la commémoration de l’armistice de la Première Guerre mondiale, France Télévisions propose, le mardi 11 novembre 2025, une programmation spéciale afin d’honorer la mémoire de tous les morts pour la France — civils et militaires — tombés au cours des conflits passés ou actuels. Véritable journée d’unité nationale, le 11 Novembre célèbre à la fois la victoire et la paix, et rend hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour la Nation.



Sur France 2 et france.tv, les téléspectateurs seront invités à suivre une grande émission spéciale en direct, présentée par Julian Bugier, au cœur des cérémonies du souvenir. La chaîne mettra également à l’honneur une fiction documentaire inédite, De Gaulle, le commencement, réalisée par Frédéric Brunnquell.

Cette œuvre, fondée sur de précieuses archives, retrace une période méconnue de la vie de Charles de Gaulle durant la Grande Guerre. Blessé à deux reprises — en 1914 sur le front belge, puis à Verdun en 1916 —, le jeune officier connaîtra ensuite trente-deux mois de captivité, ponctués de multiples tentatives d’évasion. Ces années marqueront profondément celui qui deviendra plus tard le fondateur de la France Libre et de la Ve République.

Cinquante-cinq ans après sa disparition, le 9 novembre 1970, la figure du Général reste omniprésente dans la mémoire collective. Sa vision, son courage et son héritage politique continuent d’inspirer notre époque.

Épisode 1 : La mort de Charles

Confiant dans la nécessité de la guerre de 1914, le jeune Charles de Gaulle s’engage avec ardeur. Blessé dès les premiers combats à Dinant, en Belgique, il retourne au front après une longue convalescence. En 1916, lors de la bataille de Verdun, il disparaît et est déclaré mort. À titre posthume, il reçoit la Légion d’honneur des mains du général Philippe Pétain.

Épisode 2 : Le prisonnier

Mais Charles de Gaulle est vivant. Fait prisonnier par les Allemands, il passe près de 1 000 jours de captivité, au cours desquels il ne cesse de planifier son évasion. Ses multiples tentatives échouent, mais cette période de détention nourrit déjà sa réflexion politique et son sens du devoir. À sa libération, en 1918, il conteste ouvertement les conditions de paix imposées à l’Allemagne — prémices de la pensée du futur chef de la France Libre.

La série met en scène Eliott Margueron dans le rôle de Charles de Gaulle, Nathalie Boutefeu dans celui de Jeanne de Gaulle, Serge Bagdassarian (de la Comédie-Française) dans le rôle d’Henri de Gaulle, et Emmanuel Salinger dans celui du colonel Philippe Pétain.