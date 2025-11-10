Un Si Grand Soleil du 11 novembre : la vérité sur la mort d’Eliott (résumé épisode 1790 en avance)



Un si grand soleil du 11 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1790 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 11 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Muriel arrive au cabinet, Florent et Johanna lui ont demandé de venir. Ils lui annoncent que Boris est revenu sur ses aveux mais le juge Laplace n’est pas convaincu de son innocence et le laisse en prison ! Muriel est choquée et s’inquiète si jamais la police n’avance pas. Florent promet de faire son maximum. Muriel appelle Charles : ils doivent se voir. Il dit qu’il a des rendez-vous mais elle lui dit de les annuler : elle arrive.

Kira est au téléphone avec Thaïs, qui ne regrette pas d’être partie. Kira dit que sa mission est terminée, elle attend sa nouvelle affectation. Mais elle est contente, ça lui laisse plus de temps pour son stage. Elle lui parle de son article, Kira lui rappelle que c’est le premier et c’est normal qu’il ne soit pas parfait.



Kira arrive chez Midi Libre, Marc récupère des affaires avant de partir en vacances. Il présente Kira à Paloma, sa référente en son absence. Elle l’emmène couvrir l’ouverture d’un centre culturel.

A la clinique vétérinaire, Muriel retrouve Charles et lui dit qu’ils doivent aller chez les flics. Il refuse mais Muriel lui dit que Boris va payer à sa place et c’est hors de question. Charles lui demande 24h : s’ils ne trouvent rien il ira se dénoncer à la police ! Muriel accepte mais lui dit que sinon, c’est elle qui irait voir les flics.

Chez Midi Libre, Kira remercie Marie-Sophie pour ses conseils. Elle lui dit qu’elle a commencé à bosser sur une seconde version mais elle ne l’écoute pas et s’en va.

Catherine retrouve Boris au parloir. Elle lui demande s’il tient le coup, elle a parlé à son avocat et regrette la décision du juge. Catherine reproche à Boris de s’être accusé. Mais Boris assume, il voulait protéger Muriel. Catherine pense qu’il a complètement perdu la raison. Boris l’envoie balader.

Kira n’écoute pas quand Paloma lui parle de l’article et des photos. Elle ne s’intéresse pas, Paloma lui demande quel est le problème. Kira avoue préférer les gros sujets de société. Paloma n’apprécie pas et la recadre. Et elle rappelle qu’il n’y a pas de petits sujets…

Catherine appelle Muriel, elle pleure et dit avoir vu Boris. Elle lui demande si c’est elle qui a demandé à Boris de se dénoncer, Muriel assure que non. Catherine l’accuse d’être responsable, Muriel jure que Boris ne restera pas en prison : il sera sorti d’ici une semaine ! Catherine ne comprend pas comment elle peut le savoir.

Kira parle à son pote de son recadrage. Il lui dit que tout se passe sur les réseaux et pas dans la presse traditionnelle. Kira n’est pas d’accord et veut lui prouver qu’elle va réussir à être publiée. Elle va interroger Florent sur le nombre de cas pour discrimination raciale il a par an. Il en a moins de 10, Kira est surprise. Et il précise que les plaintes aboutissent rarement.

Charles est dehors, sous la pluie. Il se souvient de ce qui s’est passé le jour de la mort d’Eliott… Quand Muriel l’a appelé, il a foncé à la planque d’Eliott et il est arrivé avant elle… Il a supplié Eliott de ne pas emmener Toma mais il s’est montré odieux. Il l’a rabaissé, Charles s’est saisi de l’arme d’Eliot. Et alors qu’il était de dos, Charles a tiré et l’a tué ! Muriel est arrivée juste après, elle l’a trouvé sous le choc et lui a demandé de partir, sans appeler la police, et de ne rien dire à personne. Charles pleure sur la tombe d’Eliott.

Un si grand soleil, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3.