Alex Hugo du 11 novembre 2025 : votre épisode ce soir sur France 3



Publicité





Alex Hugo du 11 novembre 2025 – C’est une rediffusion de la série « Alex Hugo » qui vous attend ce soir sur France 3. Au programme, l’épisode intitulé « La Vallée des vautours ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Publicité





Alex Hugo du 11 novembre 2025 : l’histoire de l’épisode « La Vallée des vautours »

Sur les hauteurs reculées de Lusagne, un véritable massacre a eu lieu. Deux ressortissants britanniques ont été froidement exécutés dans leur voiture, tandis qu’un randonneur malchanceux, présent au mauvais moment, a lui aussi été abattu sans pitié.

La présence de victimes anglaises conduit Alex à collaborer avec Brian Davies, Chief Inspector de la National Crime Agency, envoyé par la justice britannique. Peu à peu, une entente s’installe entre les deux enquêteurs, tandis que Leblanc s’applique à améliorer son anglais. Mais une nouvelle piste trouble Alex : et si le couple n’avait jamais été la véritable cible ? Cette révélation le mène à un affrontement sous haute tension, suspendu au cœur d’une via ferrata vertigineuse.



Publicité





Interprètes et personnages

Avec Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Charlie Anson (Brian Davies), Mikaël Fitoussi (Renart), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Stéphane Rideau (Olivier Castan) , Lily Nambininsoa (Coline Audrant) avec la participation de Nicolas Vaude (Gilles Dantremont), Leeloo Eyme (Marion Castan) et Christine Cardeur (Gisèle Castelli)