Demain Nous Appartient spoiler : Jordan et Judith se mettent en danger ! (vidéo épisode du 7 novembre)

Demain nous appartient spoiler – Jordan et Judith ne vont pas hésiter à se mettre en danger dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors qu’ils ont de sérieux doutes et un mauvais pressentiment au sujet du père de Diane et Esmée, ils vont carrément décider de le suivre en voiture !











Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est que Luc Colin les a repérés. Il les a à l’oeil dans son rétroviseur et tente de les semer… Jordan et Judith finissent par les retrouver alors qu’ils viennent de se garer. Ils voient Luc entrer dans une propriété avec ses filles, ils pensent qu’ils habitent là…

Que cache le père de Diane et Esmée ? Risque-t-il de s’en prendre à Jordan et Judith ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2070 du 7 novembre 2025 : Jordan et Judith suivent le père de Diane

