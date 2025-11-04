Star Academy : les Bleus et les Roses nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)



Star Academy 2025 nominations semaine 3, sondage – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la troisième semaine de la Star Academy 2025. Des nominations qui, comme toujours, sont un choc pour les élèves.











Michael Goldman, le directeur, était au château pour annoncer aux élèves le verdict des professeurs. Cette semaine et alors que c’est la semaine des équipes, les nominés sont : les Bleus (Ambre, Sarah, Léo, Mélissa et Noah) et les Roses (Anouk, Jeanne, Léane, Théo L., et Théo P.).

Les téléspectateurs votent jusqu’au prime de vendredi soir, où les deux équipes vont s’affronter une série d’épreuves. Une équipe sera sauvée et l’autre s’affrontera en individuel. Le public votera de nouveau pour sauver 2 élèves parmi les 5 (un seul s’il s’agit des Bleus, Ambre étant immunisée). Les profs sauveront un élève et les élèves un autre, le dernier sera éliminé à l’issue de ce 4ème prime !

Sondage Star Academy nominations, quelle équipe voulez voir rester ?

Qui doit rester au château ?

Les Bleus (Ambre, Sarah, Léo, Mélissa, et Noah) Les Roses (Anouk, Jeanne, Léane, Théo L., et Théo P.) Résultats Vote

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.