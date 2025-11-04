Quotidien du 4 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 4 novembre 2025, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien : les invités du 4 novembre 2025

📘 Natasha Andrews – « Flows », Éd. Hachette Pratique

📗 Éric Sadin – « Le Désert de nous-mêmes », Éd. L’Échappée


Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 4 novembre 2025 à 19h25 sur TMC.

