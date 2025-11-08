Demain Nous Appartient spoilers : la police fait une découverte, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 10 au 14 novembre 2025)



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 10 au 14 novembre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 2 « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête de Judith et Jordan sur Diane et Esmée. Ils décident d’alerte Karim au commissariat… Ce dernier fait alors une découverte : leur mère a disparu !

Pendant ce temps là, Sylvain ne se fait pas à sa nouvelle vie depuis que Christelle cumule deux travails… Il retrouve une couronne mortuaire à son nom au milieu du salon ! Il décide de poser un ultimatum à sa femme.

Quant à Fred, son comportement intrigue de plus en plus ses proches… Et Gabriel et Soraya, inquiets de ne pas réussir à faire un bébé, décident de consulter.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 10 au 14 novembre 2025

Lundi 10 novembre 2025 (épisode 2071) : La police commence à s’intéresser à la situation des sœurs Colin. Le comportement de Fred interroge ses élèves et ses proches. Chez lui, Sylvain tombe sur une couronne mortuaire à son nom.

Mardi 11 novembre 2025 (épisodes 2072) : Les enquêteurs découvrent que la mère des sœurs Colin s’est volatilisée. Sylvain pose un ultimatum à Christelle. Remonté, William se sert des réseaux sociaux pour se venger.

Mercredi 12 novembre 2025 (épisode 2073) : Violette aide Judith et Jordan à localiser le domicile d’Esmée et Diane. Victor fait changer les plans de Charles. A l’hôpital, la gaffe de Noor accentue les tensions.

Jeudi 13 novembre 2025 : pas de diffusion

Vendredi 14 novembre 2025 (épisode 2074) : Judith révèle son trauma à Jordan. Gabriel et Soraya ont rendez-vous chez la gynécologue. Le discours de Fred installe un énorme malaise chez les auditeurs.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 10 au 14 novembre 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…