20h30 le samedi du 8 novembre 2025 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le samedi » du 8 novembre 2025 : Tout sur ma mère

La figure maternelle demeure une inépuisable source d’inspiration et de création. De nombreux écrivains, d’Albert Cohen à Romain Gary, l’ont magnifiée à travers leurs œuvres. Et cette rentrée littéraire ne déroge pas à la règle, portée par plusieurs récits vibrant d’un hommage filial.

Muse intemporelle, la mère inspire bien au-delà des romanciers. Trois artistes, chacun dans son univers — l’écrivaine Amélie Nothomb dans son dernier roman, le créateur Simon Porte Jacquemus et la chanteuse-comédienne Louane — ont eux aussi trouvé en elle une force vive, un moteur d’émotion et de sensibilité.



Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV