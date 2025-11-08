C à vous du 9 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par /

C à vous du 9 novembre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

Capture France 5


🔵 De Gaulle : un héritage politique. Franz-Olivier Gesbert, écrivain et auteur de « Voyage dans la France d’avant », et Yves de Gaulle, écrivain et petit-fils du général de Gaulle, sont les invités de C à vous.

🔵 Une bande d’amis se partage la somme record de 250 millions d’euros. On en parle avec Isabelle Césari, responsable accompagnement des grands gagnants à la Française des Jeux


🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : le chef Julien Sebbag

🔵 Dans la suite de C à vous :
🎶 Martine Chancel pour son livre « Nos années Grand échiquier »
⚽ Daniel Riolo pour son livre “Le Football selon moi”
📻 Alain Marschall et Olivier Truchot pour l’émission « Les grandes gueules » sur RMC
🎶 Jon Batiste pour l’album « Big Money »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 9 novembre 2025 à 19h sur France 5.

