Demain Nous Appartient spoilers : terrible drame pour Erica, Bart doute, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 24 au 28 novembre 2025)



Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 24 au 28 novembre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la fin de l’intrigue sur les soeurs Colin et le début d’une nouvelle centrée sur Erica. Celle-ci a passé la nuit chez Bart quand elle reçoit un appel de l’hôpital lui annonçant que Marceau a été hospitalisé d’urgence : il est dans le coma ! Plus tard, Erica découvre que son appartement a été cambriolé…

Mélody et Georges sont dans la tourmente : Bastien est soupçonné d’avoir agressé Marceau ! Quant à Sylvain et Christelle, leurs amis décident de les aider à se réconcilier…

Au Spoon, Bart a de gros doutes sur son propriétaire. Il pense qu’il est responsable de mauvaises rumeurs sur son restaurant…



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 24 au 28 novembre 2025

Lundi 24 novembre 2025 (épisode 2080) : Pendant l’intervention des policiers, un coup de feu retentit. Au lycée, Bastien explose de rage. Sylvain se montre menaçant.

Mardi 25 novembre 2025 (épisodes 2081) : La nouvelle de l’agression de Marceau se diffuse au lycée. Violette convoque Jordan pour lui annoncer sa décision. Les amis de Sylvain plaident sa cause auprès de Christelle.

Mercredi 26 novembre 2025 (épisode 2082) : Erica se rend au commissariat après le cambriolage de son appartement. Alex a un plan pour réconcilier Christelle et Sylvain. Gabriel change ses habitudes pour mettre toutes les chances de son côté.

Jeudi 27 novembre 2025 (épisode 2083) : Mélody fait entrave à l’enquête de police. Bart soupçonne le propriétaire du Spoon d’être responsable des rumeurs. Pour aider Kevin, Marguerite dépasse ses fonctions de professeure.

Vendredi 28 novembre 2025 (épisode 2084) : Georges subit les conséquences de ses actes. Arthur interroge Victor sur sa relation avec Lou. Marguerite prend son rôle très au sérieux.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 24 au 28 novembre 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…