Ligue 1 : PSG / Le Havre en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Par /

Ligue 1 22 novembre 2025 – PSG / Le Havre en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui au Parc des Princes. Suite de la 13ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le match entre le Paris Saint-Germain et le Havre.


Un match à suivre ce samedi soir sur Ligue 1+. Coup d’envoi à 21h05.

Ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit Le Havre au Parc des Princes à 21h05 dans le cadre de la 13ᵉ journée de Ligue 1. Le PSG, leader du championnat, vise à consolider sa domination alors que Le Havre, plus modeste, cherche à confirmer sa stabilité après quelques performances encourageantes.

Pour les Parisiens, il s’agit d’une occasion de briller chez eux et de mettre la pression sur leurs poursuivants, tandis que Le Havre devra faire preuve de courage et d’organisation pour résister au rouleau compresseur parisien.


PSG / Le Havre – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Neves, Vitinha, Mayulu – Lee, Ramos, Barcola

🔵 Le Havre (composition probable) : Diaw – Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui – A. Touré, Seko, Kechta – Ndiaye – Mambimbi, Soumaré

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre PSG / Le Havre ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ (sur abonnement).

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

PSG / Le Havre, 13ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi à 21h05.

