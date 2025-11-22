Les rencontres du Papotin du 22 novembre : Pierre Niney ce soir sur France 2



« Les rencontres du Papotin » du 22 novembre 2025 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Pour ce nouveau numéro, retrouvez les journalistes atypiques des Rencontres du Papotin pour une interview sans filtre de Pierre Niney.





A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







« Les rencontres du Papotin » du 22 novembre 2025 : Pierre Niney face à la rédaction du Papotin

Acteur charismatique et polyvalent, Pierre Niney s’est imposé comme l’une des figures incontournables du cinéma français, capable d’enchaîner rôles dramatiques et comédies grand public avec la même précision. Lauréat d’un César pour Yves Saint Laurent, il séduit par son exigence, son sens de l’humour et une curiosité toujours en éveil.

Dans ce nouvel épisode des Rencontres du Papotin, Pierre Niney s’est prêté au jeu d’un échange à la fois léger et profond avec la rédaction de ce journal singulier. Une interview sans filtre, où tout peut être dit — c’est l’esprit même du Papotin !



VIDÉO bande-annonce

📆 Pierre Niney se livre face aux Papotins ! Rendez-vous samedi 22 novembre à 20h30 sur France 2 et sur https://t.co/AE5nhwYj2b, pour un nouvel épisode des Rencontres du Papotin !#LesRencontresDuPapotin #LePapotin pic.twitter.com/2yJYwve7rn — Le Papotin (@JournalPapotin) November 19, 2025

Les rencontres du Papotin, rappel du principe

« Le Papotin » est un journal fondé en 1990 par Driss El Kesri, alors éducateur à l’hôpital de jour d’Antony. Il réunit aujourd’hui 53 journalistes, tous porteurs de troubles du spectre autistique. Chaque mercredi matin, ces journalistes atypiques participent à une conférence de rédaction animée par Julien Bancilhon, rédacteur en chef et psychologue. Ensemble, ils échangent sur les articles et les interviews de personnalités qui viendront enrichir la prochaine édition du journal.

En 2022, sur une idée originale d’Éric Toledano et Olivier Nakache, Kiosco.TV et Quad+TEN adaptent Le Papotin en une émission télévisée diffusée sur France 2.

Les rencontres du Papotin, un rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20h30.