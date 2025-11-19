Des racines et des ailes du 19 novembre : direction Lille et Bruges ce soir sur France 3



Des racines et des ailes du 19 novembre – C'est un inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro s'intitule « Terroirs d'excellence entre Lille et Bruges ».





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Des racines et des ailes du 19 novembre « Terroirs d’excellence entre Lille et Bruges »

Dans ce numéro inédit de Des racines & des ailes, nous vous emmenons au cœur des Flandres, entre France et Belgique, à la rencontre de femmes et d’hommes profondément attachés à leur territoire et à son patrimoine.

Le carillonneur Luc Rombouts nous dévoilera un savoir-faire unique : la création d’un carillon destiné à l’abbaye de Vlierbeek, à Louvain. De la fabrication des 27 cloches dans la prestigieuse fonderie d’Asten à leur installation dans la tour de l’abbaye, nous suivrons chaque étape de cette réalisation exceptionnelle.



Le lin flamand, recherché dans le monde entier, sera également à l’honneur. À Hondschoote, près de Dunkerque, les frères Sébastien et François Decramer se lancent cette année dans la culture de cette fibre naturelle. Cécile Faucheur, styliste parisienne originaire de Lille, en fait la matière principale de ses élégantes chemises écologiques.

À Bruxelles, berceau de l’Art nouveau, l’architecte Francis Metzger dirige deux chantiers d’exception : la restauration des serres royales de Laeken, immense dôme de verre et d’acier, et la renaissance de fresques signées Victor Horta dans un hôtel particulier.

Dans le Vieux-Lille, le chef Florent Ladeyn rouvre son restaurant gastronomique, fidèle à son engagement pour une cuisine 100 % locale. Pour célébrer cette réouverture, son ami maraîcher Dries Delanote lui réserve une surprise : les tout premiers abricots flamands et des baies locales de poivre de Sichuan.

À Anvers, trois jeunes restauratrices redonnent vie à une toile monumentale du XVIIᵉ siècle signée Pierre-Paul Rubens. Après deux ans de travail, cette œuvre majeure retrouve son éclat. L’historien de l’art Bert Watteeuw nous emmènera sur les traces du maître anversois à travers sa ville.

Le jeune photographe animalier primé Michel d’Oultremont explore le Parc national de la Vallée de l’Escaut, entre Gand et Anvers. Il y réalise un reportage sur le retour du castor dans cette zone naturelle unique, qui abrite la seule mangrove d’Europe.

Enfin, toujours le long de l’Escaut, nous partirons à la découverte des nombreux châteaux remarquables de cette vallée, souvent comparée au Val de Loire.