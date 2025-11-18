Star Academy : les duos et chansons du 6ème prime du 21 novembre dévoilés



Star Academy 2025, liste des duos et chansons du 6ème prime du vendredi 21 novembre 2025 – C’est vendredi qu’aura lieu le 5ème prime en direct de la Star Academy. Alors qu’un quatrième élève sera éliminé ce soir là, il s’agit d’un prime spécial surprises avec Aya Nakamura et des artistes surprises.





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui vendredi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2025, la liste des chansons du prime 6 du 21 novembre

En duos avec les artistes

– Aya Nakamura et sur un medley « Comportement », « Djadja », « Pookie » et « Baddies » avec tous les élèves non nommés

– Aya Nakamura, Sarah, Léa, Anouk, Lily et Bastiaan danseront sur « No stress »

– Un invité surprise et Théo L. sue « Caruso »

Collégiales

– Hymne « Voulez-vous ? » d’Abba



Les solos / duos des académiciens

– L’ouverture du prime : Mélissa sur « Dernière danse » d’Indila

– L’auto-portrait : Sarah

– Le tableau chanté / dansé : Ambre sur « Bad Romance » de Lady Gaga

– Le face à face : Léo et Bastiaan sur « Bohemian Rhapsody »

– Ambre et Bastiaan « Adieu » de Jérémy Frérot

– Sarah Sarah « Girls Just Want to Have Fun » de Cindy Lauper

Battle du top 3 : pas encore dévoilée

Chaque nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public :

– Léane : « Heal the World » de Michael Jackson

– Théo P. : ?

– Victor : « Mourir du scène » de Dalida

Sondage Star Academy nominations semaine 5

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.