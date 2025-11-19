« Désenchantées » du 19 novembre 2025 : vos épisodes ce soir sur France 2



Publicité





« Désenchantées » au programme TV du mercredi 19 novembre 2025 – Ce mercredi soir, France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série inédite « Désenchantées », adapté du roman éponyme de Marie Vareille.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Vos épisodes du 19 novembre 2025

Episode 3 : Benjamin se retrouve seul avec sa mère, plus bouleversée que jamais. Il lui promet qu’il trouvera le meurtrier. Effectivement, le gendarme se lance corps et âme dans son enquête… qui finit par le mener jusqu’à Fanny.

Episode 4 : L’heure de l’enterrement et des révélations est venue. Peu à peu, le retour à Paris se dessine pour Fanny et Lilou. C’est aussi l’occasion pour les deux sœurs d’enfin se rapprocher, après plus de vingt ans de silence.



Publicité





« Désenchantées » – rappel de la présentation

Présentée en compétition au Festival de la fiction de La Rochelle 2025, Désenchantées, réalisée par David Hourrègue, s’impose comme l’une des nouvelles séries phares de France Télévisions. Adaptée du roman éponyme de Marie Vareille, la série explore les liens indéfectibles et parfois fragiles d’une amitié d’enfance, de son insouciance dans les années 1990 jusqu’à ses fractures à l’âge adulte. Comment rester unies lorsque les épreuves de la vie viennent tout bouleverser ?

Le casting

Avec Constance Labbé, Marie Denarnaud, Fleur Geffrier, Élodie Frenck, Jonas Bloquet, Marc Ruchmann, Steve Driesen, Eurydice El-Etr, Nelligan, Daphné Girard-Lecoanet, Capucine Malarre, Simon Rodzynek, Léïna Djema, Clémence Bœuf, Thibault Bonenfant, Adam Abdo