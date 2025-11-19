Patron Incognito du 19 novembre : ce soir, l’émission s’invite chez Le comptoir de Mathilde (sommaire)



Patron Incognito du 19 novembre 2025 – M6 vous propose un nouveau numéro inédit de « Patron Incognito » ce mercredi soir. Cette fois, c’est une immersion dans les coulisses du Comptoir de Mathilde.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur M6+.







Patron Incognito du 19 novembre 2025 : votre émission en quelques lignes

À l’approche des fêtes, Patron incognito se rend chez Le Comptoir de Mathilde pour mettre en lumière celles et ceux qui restent habituellement dans l’ombre, mais sans qui Noël n’aurait jamais la même saveur : les équipes de vente, les chocolatiers en atelier et les agents de conditionnement.

Pour cette mission, le fondateur de l’enseigne, Richard Fournier, adopte la fausse identité de Mickael, un ex-cafetier en reconversion censé participer à une émission fictive baptisée « Un jour, un métier ». Sous ce couvert, il peut évaluer la préparation des équipes face au rush de Noël, période cruciale pour la marque, et apprécier leur capacité à soutenir la forte croissance de l’entreprise et ses ambitions de développement.



Au fil de ses immersions, il découvre le quotidien du terrain : le flux continu de clients en boutique, la précision indispensable sur les lignes de fabrication du chocolat, le rythme soutenu du conditionnement, et surtout la passion qui permet à l’enseigne de tenir sa promesse gourmande.

Patron Incognito du 19 novembre 2025, extrait vidéo

Et pour patienter jusqu’à ce soir, voici un extrait de ce qui vous attend !

