« Désenchantées » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (12 novembre 2025)



Publicité





« Désenchantées » au programme TV du mercredi 12 novembre 2025 – Ce mercredi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Désenchantées », adapté du roman éponyme de Marie Vareille.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





« Désenchantées » – présentation

Présentée en compétition au Festival de la fiction de La Rochelle 2025, Désenchantées, réalisée par David Hourrègue, s’impose comme l’une des nouvelles séries phares de France Télévisions. Adaptée du roman éponyme de Marie Vareille, la série explore les liens indéfectibles et parfois fragiles d’une amitié d’enfance, de son insouciance dans les années 1990 jusqu’à ses fractures à l’âge adulte. Comment rester unies lorsque les épreuves de la vie viennent tout bouleverser ?

Synopsis

La disparition de Sarah Leroy, 15 ans, a profondément marqué la petite ville de Bouville-sur-Mer et bouleversé la France entière. Un suspect fut rapidement arrêté. Mais dans les foyers comme dans les cafés, les rumeurs ont continué à circuler. Car la vérité, personne ne l’a jamais vraiment connue. Vingt ans plus tard, Fanny, devenue journaliste, revient sur les lieux du drame qui a marqué sa jeunesse. Ce retour fait ressurgir le passé et ses zones d’ombre. Car l’histoire de Sarah, c’est aussi celle de Fanny, de sa sœur Angélique, et de leur bande d’amies — « les Désenchantées » — qui connaissaient intimement la jeune fille disparue. Une histoire empreinte de mystère et de nostalgie, qui sent le chlore des piscines municipales, les promesses d’amitié éternelle… et les secrets les plus enfouis.



Publicité





Vos épisodes du 12 novembre 2025

Episode 1 : Fanny, journaliste à Paris, est contrainte d’enquêter sur une affaire non résolue vieille de vingt-cinq ans : la disparition de Sarah Leroy. Malgré sa rigueur habituelle, elle retourne à Bouville-sur-Mer à contrecœur, persuadée que derrière ce drame se cache sa propre sœur, Angélique…

Episode 2 : Le retour d’une ancienne connaissance à Bouville vient ébranler Angélique, qui renoue alors avec « les Désenchantées ». Tandis que Fanny cherche à tourner la page, sa belle-fille Lilou refuse de laisser le passé enfoui. Avec l’aide d’Eder, le fils d’Angélique, elle entreprend de remonter la piste des secrets d’autrefois.

Le casting

Avec Constance Labbé, Marie Denarnaud, Fleur Geffrier, Élodie Frenck, Jonas Bloquet, Marc Ruchmann, Steve Driesen, Eurydice El-Etr, Nelligan, Daphné Girard-Lecoanet, Capucine Malarre, Simon Rodzynek, Léïna Djema, Clémence Bœuf, Thibault Bonenfant, Adam Abdo