Audiences 11 novembre 2025 : « Alex Hugo » loin devant « La France a un incroyable talent »



Publicité





Audiences 11 novembre 2025 – Même en rediffusion, c’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec un épisode de « Alex Hugo », qui a captivé 4,38 millions de téléspectateurs pour 23,1% de pda.





C’est devant M6 avec l’épisode 5 de la saison 20 de « La France a un incroyable talent », qui a intéressé 2,99 million de téléspectateurs pour 15,2% de pda.







Publicité





Audiences 11 novembre 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la rediffusion du film « Harry Potter et la Coupe de Feu », qui a captivé 2,51 millions de téléspectateurs pour 16,1% de pda.

France 2 suit avec le documentaire inédit « « De Gaulle, le commencement », qui a été suivi hier soir par 1,62 million de téléspectateurs pour 8,8% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie