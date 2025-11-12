« S.W.A.T. » du 12 novembre : l’épisode inédit ce soir sur TF1



« S.W.A.T. » du 12 novembre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur TF1+.







« S.W.A.T. » du 12 novembre 2025 : votre épisode inédit ce soir

« L’infiltré » : Alors qu’il infiltre un casino où un dangereux gangster doit venir jouer, Alfaro croise par hasard Stefan, le fils d’un mafieux albanais qu’il avait rencontré lors d’une précédente mission sous couverture. Ignorant la véritable identité d’Alfaro, Stefan lui propose de participer à un braquage. Alfaro accepte, voyant là une opportunité de faire tomber le parrain. Mais les liens de sympathie qu’il éprouve pour Stefan risquent à nouveau de compromettre sa mission, comme cela s’était déjà produit cinq ans plus tôt.

Pendant ce temps, à l’académie du SWAT, un exercice tourne mal : Dobes est grièvement blessé. Tan, qui avait poussé les recrues à se dépasser, se sent responsable de l’accident.

Avec : Shemar Moore (Daniel « Hondo » Harrelson), Jay Harrington (David « Deacon » Kay), David Lim (Victor Tan), Anna Enger Ritch (Zoe Powell), Niko Pepaj (Miguel « Miko » Alfaro), Annie Ilonzeh (Devin Gamble), Patrick St. Esprit (Robert « Bob » Hicks)



