Echappées Belles du 1er novembre : direction la Vallée du Rhône ce soir sur France 5 (sommaire)



Publicité





Echappées Belles du 1er novembre 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Vallée du Rhône, vallée gourmande » et la rediffusion « Islande, une île de feu et de glace ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 1er novembre 2025, à 21h – « Vallée du Rhône, vallée gourmande » (inédit)

Terre d’abondance et d’excellence, la vallée du Rhône offre un terroir d’exception où se côtoient restaurateurs, chefs, agriculteurs et viticulteurs. De Lyon à Avignon, en passant par la Drôme, le Rhône et le Vaucluse, ces artisans du goût incarnent une identité forte qui contribue au rayonnement international de la gastronomie française.

Et pour débuter cet itinéraire gourmand, quoi de plus naturel que Lyon, sacrée capitale mondiale de la gastronomie depuis 1935 ! À elle seule, la métropole concentre 20 des 26 étoiles Michelin du département du Rhône.



Publicité





Mais la richesse culinaire de la vallée du Rhône dépasse largement les grandes tables et les bouchons lyonnais. En suivant le fleuve vers le Sud, on découvre des territoires entiers animés par la passion du goût, où traditions et innovations se rencontrent. De Lyon jusqu’à Avignon, la cité des papes — célèbre pour ses remparts classés à l’UNESCO —, chaque étape révèle une nouvelle facette de ce patrimoine vivant. Aux portes de la Provence, les saveurs se font plus ensoleillées et surprennent les papilles.

Tout au long du voyage, Chef Anto part à la rencontre de celles et ceux qui font vibrer la vallée du Rhône : producteurs, cuisiniers, artisans et vignerons. Dans les marchés, les fermes ou les cuisines, elle met en lumière leur savoir-faire et leur amour du terroir. De la vigne à l’assiette, du chocolat aux mets d’exception, son périple célèbre les forces vives qui font de cette région un haut lieu de la gastronomie française.

Echappées Belles du 1er novembre à 22h30 – « Islande, une île de feu et de glace » (rediffusion)

Guidée par ses habitants, Sophie Jovillard part à la découverte de la fascinante relation entre volcans et glaciers qui façonne l’Islande. Comment les Islandais parviennent-ils à vivre sur une terre en constante mutation, modelée par les coulées de lave, les raz-de-marée glaciaires et aujourd’hui bouleversée par le réchauffement climatique ?

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 1er novembre 2025 dès 21h sur France 5