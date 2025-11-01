Star Academy du 1er novembre : le 3ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)



Star Academy du 1er novembre 2025, le prime 3 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le second prime en direct de la Star Academy 2025. Une soirée à l’issue de laquelle un second académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 1er novembre 2025, le programme du prime 3

Ce soir, c’est le troisième prime évènement de la Star Academy. Pour cette nouvelle soirée, les académiciens accueille leur parrain, Ed Sheeran, et leur marraine, Charlotte Cardin, mais aussi les Katseye.

Et rappelons qu’Ema, Lenny et Noah sont nommés. Ils chanteront chacun un titre pour défendre leur place. Le public vote depuis mercredi soir et sauvera l’un d’eux tandis que les académiciens auront la lourde tâche de départager les deux autres.



Après Mehdi, qui sera le second élève à quitter l’aventure ?

La liste des chansons du prime

Avec les artistes :

– Charlotte Cardin avec Victor, Anouk et Jeanne « Feel Good »

– Charlotte Cardin et Léane « Tant pis pour elle »

– Ed Sheeran et Théo P. « Azizam »

– Ed Sheeran avec Lily et Léo sur « Sapphire »

– Katseye et Sarah « Gabriela »

Collégiales :

– Hymne « Voulez-vous ? » d’Abba

– « Shape of You » avec Ed Sheeran et Charlotte Cardin

Entre académiciens :

– Sarah ouvrira le prime avec la chanson « Stand Up » de Cynthia Erivo

– Léane et Théo L. « Les filles d’aujourd’hui » de Vianney et Joyce Jonathan

– Léa et Anouk « I have nothing » de Whitney Houston

Tableau chanté / dansé : Bastiaan sur « Tainted Love » de Soft Cell

L’auto-portrait : Ambre

La battle du top 3 : Sarah, Ambre et Victor « J’avoue » de Lynh

Les chansons des nominés :

– Ema : « J’y crois encore » de Lara Fabian

– Lenny : « Longtemps » d’Amir

– Noah : « Un homme » de Jérémy Frérot

VIDÉO Star Academy du 1er novembre, la bande-annonce

vidéo à venir

Star Academy 2025, sondage des nominations de la semaine 2