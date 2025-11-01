Audiences 31 octobre 2025 : « Astrid et Raphaëlle » loin devant les NRJ Music Awards



Audiences 31 octobre 2025 – C’est France 2 est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un épisode inédit de « Astrid, Raphaëlle », qui a captivé 4,02 millions de téléspectateurs en moyenne pour 23,4% de pda.





C’est loin devant TF1 avec les NRJ Music Awards 2025, qui ont rassemblé 2,85 millions de téléspectateurs pour 16,9% de pda. C’est en baisse par rapport à l’édition 2024.







Audiences 31 octobre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit de « La carte aux trésors », qui a intéressé 1,40 millions de téléspectateurs pour 9,2% de pda.

M6 suit avec un inédit du magazine « Arnaques ! », suivi par 1,18 millions de téléspectateurs pour 6,8% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie