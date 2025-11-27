Envoyé Spécial du 27 novembre : quels reportages ce soir sur France 2 ? (sommaire)



Envoyé Spécial du 27 novembre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 27 novembre 2025 : les reportages

Protection de l’enfance : le scandale des mineures prostituées

En France, les autorités estiment que 20 000 mineures seraient aujourd’hui prostituées, un chiffre en hausse constante qui révèle une réalité alarmante : selon une commission d’enquête parlementaire rendue en avril 2025, 80 % d’entre elles seraient placées à l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Comment des jeunes retirées de leur famille pour être protégées peuvent-elles se retrouver sous l’emprise de réseaux qui les exploitent parfois dès 11 ans ? Durant plusieurs mois, « Envoyé spécial » a enquêté sur les défaillances majeures du système de protection de l’enfance. À Paris, l’équipe a rencontré Aissiana, forcée dès 13 ans de se prostituer pour s’acheter nourriture et produits d’hygiène. Éducatrices, magistrats, adolescentes et responsables départementaux de l’ASE témoignent et décrivent la mécanique qui permet aux réseaux de proxénétisme de s’emparer de ces jeunes particulièrement vulnérables.

Madagascar : la révolution de la génération Z

De l’Amérique du Sud à l’Asie, en passant par l’Afrique du Nord, la génération Z se mobilise pour dénoncer des dirigeants jugés corrompus et des conditions de vie insoutenables. À Madagascar, l’un des pays les plus pauvres du monde, ces jeunes manifestants d’une vingtaine d’années ont réussi à faire chuter le pouvoir en place, poussant le président à fuir le pays à la mi-octobre. « Envoyé spécial » est allé à la rencontre de ces jeunes Malgaches, dont Jenny et Faneva, qui aspirent à sortir leur pays de la pauvreté et refusent que leur révolution leur soit confisquée. Étudiants et militants racontent leur combat pour un avenir meilleur, pour eux et pour leurs proches vivant dans le sud, une région ravagée par la famine et délaissée par un État miné par la corruption.



Menus anti-crise : la formule magique ?

Proposer un menu entrée-plat-dessert pour 10 euros paraît presque impossible, pourtant de plus en plus de restaurateurs adoptent le « menu anti-crise » pour faire face à l’inflation. Alors que le coût du panier de courses a augmenté de plus de 13 % en deux ans, un Français sur deux estime moins bien manger qu’avant et un sur cinq dit ne plus fréquenter les restaurants. Pour de nombreux établissements, cette formule est devenue un dernier recours pour sauver une activité fragilisée par la crise du pouvoir d’achat et les séquelles du Covid : en 2023, 7 000 restaurants ont fermé. À Nancy, Jérôme a instauré cette offre après avoir dû licencier 40 % de son personnel, et constate aujourd’hui l’arrivée d’une nouvelle clientèle. À Breuilaufa, dans la Haute-Vienne, l’auberge de Carine s’est transformée en véritable lieu de vie pour ce village de cent habitants. La formule est-elle vraiment miraculeuse ? Si les restaurateurs s’y intéressent de plus en plus, des applications en ligne exploitent déjà depuis longtemps le créneau du « manger moins cher ».