Le Meilleur Pâtissier du 27 novembre : la demi-finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Le Meilleur Pâtissier du 27 novembre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 14 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Au programme, la demi-finale !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 27 novembre 2025, présentation de l’épisode 12 « Illusions gourmandes »

Pour ces demi-finales, la gourmandise atteint des sommets ! Les quatre pâtissiers amateurs encore en compétition doivent décrocher deux tops pour assurer leur place en finale. Au programme : des créations toujours plus spectaculaires et des illusions à couper le souffle. Trompe-l’œil bluffants, effets d’optique et objets du quotidien reproduits en gâteau… Cyril Lignac et Mercotte accueillent les candidats pour une spéciale illusions gourmandes.

Épreuve du classique revisité : le macaron en illusion

Cyril revisite un monument de la pâtisserie : le macaron. Coques impeccables, collerette parfaite, garniture maîtrisée… rien ne peut être approximatif. Donuts, coquillages, souris, tomates : les candidats doivent réaliser des macarons figuratifs, qui ressemblent à tout… sauf à des macarons !



Épreuve technique : le tabula scalata, un gâteau en illusion d’optique

Mercotte dévoile un dessert venu tout droit de la Renaissance : le tabula scalata. Cet entremets à l’abricot doit créer une illusion d’optique lors de la découpe. Dégradés de mousses fruitées, biscuits taillés avec précision et décor en trompe-l’œil exigent une véritable maîtrise géométrique.

Épreuve créative : des trompe-l’œil grandeur nature

Pour finir, chaque pâtissier doit concevoir un trompe-l’œil capable de se fondre dans le décor du salon de Cyril et Mercotte. Lampe, cadre photo, diffuseur ou buste antique : quel gâteau saura le mieux tromper le jury et imiter un objet du quotidien ?

Le chef pâtissier Julien Dugourd, connu pour ses desserts élégants et ses trompe-l’œil iconiques, viendra partager ses astuces pour garantir la magie, tant visuelle que gustative.

Le Meilleur Pâtissier du 27 novembre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !