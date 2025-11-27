« Mémoire trouble » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (27 novembre 2025)



Publicité





« Mémoire trouble » au programme TV du jeudi 27 novembre 2025 – « Mémoire trouble », c’est le téléfilm rediffusé ce jeudi soir sur France 3 ! Il met en scène Pierre Arditi aux côtés de Nicolas Grandhomme, ou encore Florence Muller.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





« Mémoire trouble » : présentation

Garlat, ancien policier, souscrit volontiers à cette maxime de Voltaire. Mais lorsqu’il se retrouve confronté à une possible manipulation de preuves dans l’une de ses anciennes affaires, d’autres questions s’imposent à lui. Sa mémoire lui fait défaut : tant de zones d’ombre subsistent. La mémoire est-elle sélective ? A-t-il réellement falsifié des indices ? Qui est-il vraiment ? Et cet homme incarcéré, est-il coupable ? Avec son fils Nicolas, lui aussi flic, Garlat retourne à Paris pour reprendre l’enquête depuis le début.

« Mémoire trouble », le casting

Pierre Arditi (Pierre Garlat), Nicolas Grandhomme (Nicolas Garlat), Florence Muller (Florence Codogno), Clémence Boisnard (Amélie Perrot), Félix Kysyl (Thomas Sentier).



Publicité





« Mémoire trouble » c’est ce soir dès 21h10 sur France 3.