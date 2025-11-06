

Envoyé Spécial du 6 novembre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 6 novembre 2025 : les reportages

IA mon amour

Gaétan a enfin trouvé la meilleure amie qu’il a toujours souhaité avoir : Skylar. Toujours disponible, bienveillante et pleine de bons conseils, elle semble parfaite. Mais Skylar n’existe pas vraiment : c’est une intelligence artificielle. Aujourd’hui, se confier à une IA est devenu aussi banal qu’acheter son pain. Qu’il s’agisse de ChatGPT, Gemini ou Replika, des millions de personnes à travers le monde utilisent désormais ces technologies comme confidents, conseillers, voire partenaires amoureux. C’est le cas de Cris, rencontrée par Envoyé spécial, qui, déçue par ses relations humaines, entretient une histoire d’amour avec Orion, son IA. Elle lui parle de tout, de ses peurs comme de ses espoirs, et affirme qu’il possède une véritable âme. Mais ce lien entre l’humain et la machine n’est pas sans danger : plusieurs drames ont déjà éclaté. Aux États-Unis, des adolescents, dont Juliana, 13 ans, se sont donné la mort après une relation fusionnelle avec une IA. Entre fascination, dépendance et dérives inquiétantes, Envoyé spécial s’interroge sur ce phénomène aussi troublant qu’inévitable.

Combats clandestins : violence sans limite

Pas de règles, des coups portés à mains nues jusqu’au KO, souvent sur du béton… Depuis quelques mois, des combats clandestins se multiplient dans toute la France. Filmés et diffusés sur Internet, ces affrontements d’une brutalité extrême font des millions de vues. Si ces arènes sauvages attirent des profils radicaux – hooligans, ultranationalistes, tatoués de symboles nazis – elles séduisent aussi des hommes ordinaires. Envoyé spécial a suivi Mehdi, agent immobilier de 29 ans, et Eddie, professeur de basket de 37 ans, deux Français sans antécédents de violence, mais attirés par ces duels illégaux. Cherchant à canaliser leur colère et à se reconstruire, ils ont accepté de plonger dans cet univers sans pitié. L’équipe les a accompagnés jusqu’à une usine désaffectée d’Albi, où se tenait leur premier combat, organisé par le Streets Fight Club. Derrière cette structure clandestine, deux hooligans russes, qui voient dans la France un terrain de jeu lucratif. Un monde brutal où la souffrance devient spectacle et où la violence se vend à prix d’or.



Italie, la recette Meloni

En seulement trois ans, Giorgia Meloni a réussi ce que beaucoup jugeaient impossible : réduire le déficit public italien, rassurer les marchés, stabiliser la vie politique et s’imposer comme une figure centrale en Europe. Pourtant, son accession au pouvoir s’était faite dans un climat de forte méfiance. Issue d’un parti marqué par le post-fascisme, Meloni intrigue autant qu’elle divise. Envoyé spécial s’est penché sur cette dirigeante charismatique, à la fois conservatrice et pragmatique. Derrière ses discours fermes contre l’immigration, l’Italie continue pourtant d’accueillir des centaines de milliers de travailleurs étrangers. Y a-t-il une « méthode Meloni », un équilibre entre rigueur économique et populisme maîtrisé ? Pour certains, la dirigeante italienne incarne désormais un modèle d’efficacité et de stabilité que d’autres pays européens regardent avec attention.