Demain Nous Appartient spoiler : Sylvain sous le choc, il découvre... (vidéo épisode du 10 novembre)

Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Sylvain ne s’attendait pas à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, il va découvrir une couronne mortuaire à son nom au milieu de son salon !











Un réveil pour le moins perturbant pour Sylvain : en entrant dans son salon, il découvre des fleurs mortuaires portant… son nom ! Inquiet, il appelle aussitôt sa femme, Christelle. Celle-ci, étonnamment calme, lui explique qu’elle a simplement entreposé des compositions destinées aux funérailles d’un autre Sylvain. Une coïncidence pour le moins troublante mais bizarrement, Christelle ne voit pas où est le problème et reproche à son mari de ne pas la féliciter pour son travail !

Bruno les rejoint et s’amuse de la situation…

