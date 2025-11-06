« Meurtres à Marie-Galante » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (6 novembre)



« Meurtres à Marie-Galante » au programme TV du 6 novembre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse une énième fois le téléfilm « Meurtres à Marie-Galante », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Marie-Galante » : l’histoire

À Marie-Galante, le corps de Roméo, un éducateur spécialisé, est découvert noyé dans la Mare au Punch. Ophélie Villedieu, cheffe de l’antenne locale de la Police aux Frontières, se voit contrainte de collaborer avec Léopold Lacarrière, commandant au SRPJ de Versailles, revenu sur son île natale pour quelques jours de repos.

Très vite, l’enquête prend une tournure personnelle : Roméo avait récemment reçu des menaces de mort de la part de Pierre-Henri, dit “PH”, le filleul de Léo — un jeune homme tout juste sorti de prison pour des délits mineurs et désormais introuvable.



Mais la piste criminelle se brouille encore davantage lorsque les enquêteurs découvrent que l’affaire pourrait être liée à des enjeux politiques et à un réseau de migration clandestine, alors que l’île s’enflamme en pleine campagne municipale…

Interprètes et personnages

Avec : dans les rôles principaux : Pascal Légitimus (Léo), Anne Caillon (Ophélie), Firmine Richard (Man Nice), France Zobda (Soizic), Eric Viellard (Vidal), Nicolas Van Beveren (Franck), Youri Lauriette (Alban), Méryl Rakoto (Loona)

Marie-Galante, ce n’est pas qu’une destination de vacances : c’est aussi une île aux secrets bien gardés… La preuve ce soir sur France 3.