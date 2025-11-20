Ici tout commence du 20 novembre : terrible drame à l’hôtel Jourdain ! (résumé + vidéo épisode 1310 en avance)



Ici tout commence du 20 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1310 – Alors que les choses vont s’arranger entre Clotilde et Hector ce soir dans votre série « Ici tout commence », un terrible drame va secouer l’hôtel Jourdain.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 20 novembre – résumé de l’épisode 1310

Jeanne maintient le partenariat et accueille Teyssier, Rose et Clotilde à l’hôtel Jourdain. En cuisine, Teyssier confie à Léonard, Ismaël et Zoé la préparation d’un brunch d’exception. Hector les aperçoit mais continue sa route. Bianca arrive à l’hôtel pour récupérer ses affaires après sa rupture avec Ismaël. Poussée par Andréa, elle le confronte violemment, l’accusant lui et Léonard de trahison…

Plus tard, les trois jeunes découvrent leur cuisine sabotée. Clotilde accuse Hector, mais Jeanne le défend. Ils tentent malgré tout d’assurer l’inauguration. Ismaël retrouve Bianca et sa grand-mère : Bianca avoue avoir saboté les cuisines par vengeance et sa grand-mère finit par révéler son homophobie… Effondré, Ismaël sombre dans l’alcool, enregistre puis efface un message pour Léonard et tombe dans la piscine en voulant récupérer son téléphone. Clotilde, qui s’excusait encore une fois auprès d’Hector, découvre Ismaël inanimé dans l’eau. Elle plonge et le sort de la piscine avec l’aide d’Hector !



Au Double A, Anaïs doit refaire les trinômes. Elle met Maya, Gaspard et Malik ensemble, mais leur manque de communication fait dérailler le service. Milan doit les superviser. Anaïs doute de les garder ensemble le lendemain. Enfin, Teyssier confie à Stanislas le renouvellement du contrat d’Angèle, négocié à la baisse. La jeune femme explose en découvrant les conditions, entraînant une dispute de couple qui dégénère jusqu’à ce que Coline intervienne.

Ici tout commence du 20 novembre 2025 – extrait vidéo

