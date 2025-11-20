Plus Belle La Vie du 20 novembre 2025 : Luna doute, la police soupçonne Jennifer (résumé + extrait vidéo épisode 468 en avance)



Plus belle la vie du 20 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 468 de PBLV – La police va finalement soupçonne Jennifer ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, le mail anonyme a été envoyé depuis son téléphone !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 novembre 2025 – résumé de l’épisode 468

Jean-Paul interroge Barbara, qui nie avoir tué Chabrol ou incendié sa voiture. Ariane la confronte aux vêtements retrouvés, imbibés d’essence et portant son ADN. Acculée, Barbara admet avoir brûlé sa voiture accidentée pour éviter d’être accusée du meurtre, mais affirme ne pas avoir porté ces vêtements-là : elle dit avoir brûlé ceux qu’elle portait réellement et ne comprend pas comment d’autres ont été retrouvés près de l’épave.

Louis cherche le doudou de Yaël, que Jennifer l’aide à retrouver. Elle culpabilise pour le vol des clés et veut aller au commissariat, mais Louis refuse. Luna montre ensuite à Louis la liste des patients présents lors du vol et lui révèle que Jennifer semble avoir des sentiments pour lui, ce qui le choque. Elle commence à douter de son amie.



Ariane découvre que Barbara disait vrai : les vêtements qu’elle a brûlés ont été retrouvés là où elle l’avait indiqué. Les autres ont donc certainement été placés par quelqu’un cherchant à la piéger. L’enquête révèle que l’auteur du mail anonyme a utilisé le téléphone de… Jennifer ! Jennifer, bouleversée, est arrêtée par Ariane. Avant de partir, elle demande à Audrey de prévenir Louis. Quand Audrey conseille un bon avocat à Louis, une caméra cachée filme tout ce qui se déroule dans l’appartement.

Eric retrouve Laura, qui demande un agrément pour devenir détective privé. Il propose de s’associer, mais elle lui dit qu’elle préfère se lancer seule. Plus tard, sa demande est refusée ; elle propose alors l’association à Eric, qui refuse cette fois.

Léa doute de sa pratique après qu’une patiente l’ait trouvée trop intrusive. Gabriel lui conseille de garder ses distances. Apolline revient s’excuser et finit par lui confier un traumatisme d’enfance lié à la mort de son frère jumeau in-utero. Léa accepte finalement de l’accompagner dans ce travail.

VIDÉO Plus belle la vie du 20 novembre 2025 – extrait vidéo

