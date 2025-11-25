Ici Tout Commence spoiler : Pénélope craque et dit tout ! (vidéo épisode du 27 novembre)



Ici tout commence spoiler – Sale période pour Pénélope dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Alors qu’elle se sent déprimée depuis qu’elle a revu son ex à qui tout réussit, Pénélope enchaine les moments compliqués… Elle a couché avec Gary avant de réaliser que sa soeur a un crush pour lui, et elle est en ménopause précoce !











Alors dans quelques jours, alors qu’elle a un vertige en plein cours, Pénélope va craquer. Sa soeur, Ninon, en fait trop, convaincue que Pénélope fait une attaque cardiaque… Elle finit par exploser, elle révèle devant tout le monde qu’il s’agit de sa ménopause ! Alice tente de la rassurer, elle peut encore avoir un enfant si elle saisit le moment…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1315 du 27 novembre 2025 : Pénélope craque et dit la vérité à Ninon

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



