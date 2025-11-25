Plus belle la vie spoiler : Jennifer va-t-elle mourir ? Réponse ! (26 novembre 2025)



Jennifer a été poignardée par Audrey aujourd’hui dans votre feuilleton quotiden de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Vous vous demandez si Jennifer va mourir ? On peut déjà vous révéler que dans l’épisode du mercredi 26 novembre, un homme la retrouve et appelle les secours.











Jennifer est hospitalisée et opérée d’urgence, son pronostic vital est engagé. Barbara culpabilise de ne pas avoir décroché quand elle l’a appelée et Gabriel regrette de ne pas avoir été présent…

Au commissariat, la police enquête pour retrouver la personne qui a poignardé Jennifer. Charlotte retrouve l’arme du crime, un coupe papier, tandis qu’Idriss découvre qu’elle avait appelé Audrey peu de temps avant… Il la convoque pour l’interroger. Et face à Louis avant de se rendre au commissariat, Audrey annonce vouloir désormais tuer Barbara !



Face à Idriss et Jean-Paul, Audrey ment et prétexte que Jennifer l’ait appelée au sujet de sa recherche immobilière… Elle l’aurait attendue 20min dans un appartement. Quand Audrey quitte le commissariat, elle observe Barbara interroger Idriss au sujet de la disparition de Louis… Barbara semble plus que jamais en danger !