« Pékin Express : la route des glaces » : la date de la finale dévoilée !



Publicité





C’est officiel : M6 a annoncé aujourd’hui la date de la grande finale de « Pékin Express : la route des glaces ». Le dernier épisode sera diffusé le vendredi 19 décembre à 21h10. Après des semaines d’aventure extrême au Kazakhstan, de températures glaciales et d’épreuves inédites, l’issue de cette 20e saison approche. Et la finale s’annonce spectaculaire.











Publicité





🏙️ Astana, une capitale futuriste pour une finale hors norme

Pour conclure cette édition exceptionnelle, Pékin Express pose ses caméras à Astana, la capitale du Kazakhstan. Une ville unique au monde, où gratte-ciel futuristes, monuments gigantesques et héritage soviétique cohabitent dans un décor démesuré.

C’est au cœur de cette métropole moderne aux silhouettes futuristes que les deux binômes finalistes s’affronteront dans des courses-poursuites effrénées.

Au programme :

🔵 Des défis dans des lieux emblématiques de la ville

🔵 Des passages dans des musées impressionnants

🔵 Des épreuves dans des sites sportifs majeurs



Publicité





Astana offrira un terrain de jeu spectaculaire pour un final qui s’annonce intense et totalement imprévisible.

❄️ Des missions glacées pour des nerfs d’acier

Cette finale mettra les candidats face à des missions typiques de Pékin Express : la route des glaces, encore plus redoutables :

🔵 Une épreuve de curling stratégique, pour tester précision et sang-froid

🔵 Un bain glacé dans le fleuve Ishim, défi physique extrême au cœur de la capitale

Ces ultimes épreuves promettent d’être parmi les plus difficiles de la saison. À ce stade, plus aucun cadeau ne sera fait.

🏆 Un sprint final décisif : qui remportera la saison ?

Les deux duos encore en course devront mobiliser leurs dernières forces pour affronter un sprint final acharné dans les rues d’Astana. Seuls la stratégie, le courage et la résistance au froid feront la différence. Une seule question demeure : quel binôme aura la détermination nécessaire pour décrocher le titre de grand gagnant de la saison ?

Réponse le vendredi 19 décembre sur M6.