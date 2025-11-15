C à vous du 15 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 15 novembre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Mathis tué par un chauffard sous protoxyde d’azote : sa mère Laetitia et Antoine Régley, avocat de la famille, témoignent dans C à vous

🔵 Nicolas Sarkozy : retour sur une libération sous conditions avec Laurent Valdiguie, grand reporter à Marianne, ce soir dans C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : le chef Julien Sebbag

🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 Thomas Pesquet et Étienne Klein pour leur livre « Éloges du dépassement », publié chez Flammarion

🎭 Michel Cymès pour sa pièce de théâtre « Secret(s) Médical »

📺 Julia Vignali pour l’émission « Affaire conclue » sur France 2

