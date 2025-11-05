« Insaisissables » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (5 novembre)



« Insaisissables », c’est le film en rediffusion qui vous attend ce soir sur M6. Un film réalisé par Louis LETERRIER avec Jesse EISENBERG et Mark RUFFALO dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur 6PLAY via sa fonction direct.







« Insaisissables » : l’histoire

J. Daniel Atlas, Merritt McKinney, Henley Reeves et Jack Wilder excellent chacun dans leur spécialité. Ensemble, ils forment un quatuor de magiciens hors pair, connu sous le nom des Quatre Cavaliers. Lors d’un spectaculaire show à Las Vegas, ils réalisent l’impossible : braquer une banque… située à Paris. Leur cible suivante, un banquier corrompu, voit sa fortune redistribuée au public, sous les applaudissements.

Pour percer le mystère de ces illusionnistes insaisissables, les autorités font appel à Thaddeus, un expert en tours de magie sophistiqués. Dès lors, une traque haletante s’engage entre ces Robin des bois modernes et la police, où chaque coup semble déjà prévu à l’avance.



Le casting

Avec Jesse EISENBERG (J. Daniel Atlas), Mark RUFFALO (Dylan Rhodes), Woody HARRELSON (Merritt McKinney), Isla FISHER (Henley), Dave FRANCO (Jack Wilder), Mélanie LAURENT (Alma Dray), Morgan FREEMAN (Thaddeus Bradley), Michael CAINE (Arthur Tressler)