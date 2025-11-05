Des racines et des ailes du 5 novembre : le sommaire ce soir sur France 3



Des racines et des ailes du 5 novembre 2025 – C'est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro intitulé « Terroirs d'excellence dans les Vosges », ​Carole Gaessler vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui réinventent les savoir-faire d'exception et œuvrent à la préservation d'un patrimoine unique.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3







Des racines et des ailes du 5 novembre « Terroirs d’excellence dans les Vosges »

Le massif vosgien abrite le plus grand ensemble de châteaux médiévaux d’Europe : pas moins de 150 forteresses réparties sur 200 kilomètres, marquant la frontière entre l’Alsace et la Lorraine. L’architecte Pierre Dufour s’attache à restaurer ces joyaux du passé, comme le château du Grand-Gerlodseck, ancien repaire de chevaliers brigands. Menacé d’effondrement, son donjon nécessite une inspection minutieuse que l’architecte effectue, harnaché et accompagné de guides de haute montagne — une mission aussi vertigineuse que passionnante.

Pierre Dufour nous emmène aussi à la découverte d’un patrimoine plus récent, mais tout aussi remarquable : à Saint-Dié-des-Vosges, l’usine Duval, unique bâtiment industriel conçu par Le Corbusier. Ce trésor du XXe siècle, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, abrite toujours l’atelier de confection Duval, où se créent des pièces d’exception pour de grandes maisons de couture, dont celle d’Olivier Rousteing, directeur artistique de Balmain.



Le parc naturel régional des Ballons des Vosges est également célèbre pour ses sources thermales, exploitées depuis le XIXe siècle. L’historien Bertrand Munier nous guide à Plombières-les-Bains, la plus ancienne station thermale de la région, fondée sous Napoléon III. C’est à cette époque faste que naît aussi Vittel, joyau Art déco et haut lieu du thermalisme vosgien.

Dans la plaine, un autre patrimoine, plus rural, se dévoile : celui des fermes vosgiennes. Jérôme Balland, agriculteur passionné, consacre tout son temps libre à leur restauration. Il s’attelle aujourd’hui à la sauvegarde de sa quatrième ferme, perpétuant ainsi un savoir-faire ancestral.

Enfin, en altitude, dans la vallée de Thann, Zoé et Morgane Elbé vivent leur rêve d’enfance. À la belle saison, les deux cousines gèrent ensemble le Gazon Vert, un gîte d’étape situé sur un magnifique sentier de grande randonnée. Chaque été, elles accueillent près de 200 convives venus célébrer la transhumance vers l’estive — un moment de fête et de partage auquel toute leur famille participe avec enthousiasme.