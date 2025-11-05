« Ness et Rayan » : le téléfilm inédit ce soir sur France 2 (5 novembre 2025)

Par /

Publicité

« Ness et Rayan » au programme TV du mercredi 5 novembre 2025 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 diffuse le téléfilm inédit « Ness et Rayan » avec Nadia Roz et Ilies Kadri.


A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV

« Ness et Rayan » : le téléfilm inédit ce soir sur France 2 (5 novembre 2025)
Capture FTV


Publicité

Ness et Rayan, présentation

Ness, policière chevronnée, interpelle un jour Rayan, un jeune délinquant bavard qui vient de lui dérober son portefeuille. Condamné à un travail d’intérêt général dans un commissariat, Rayan découvre avec stupeur qu’il devra collaborer avec la femme qu’il a volée, devenant même son chauffeur. Entre affrontement et méfiance, ce duo que tout oppose — la flic et le gamin des quartiers — va peu à peu apprendre à se comprendre, jusqu’à rapprocher deux mondes que tout semblait séparer : la loi et la rue.

Le casting

Avec Nadia Roz (Ness), Ilies Kadri (Rayan), Salomé Dienis-Meulien (Paulette), Julien Ratel (Manu), Stéphane Debac (Thierry), Albane You (Margaux), Eric Metayer (Franck Salce), Bénédicte Dessombz (Marie Salce), Jonah Deguilhen (Lucas), Niels Seval (Wardog), Rachid Hafassa (Monsieur Benami), Florent Martins (Organisateur Fight), François Nuyttens (Platek), Godefroy Donzel (Kevin), Sébastien Boissavit (Max), Rose Thibault (Infirmière urgence), Pascal Franks (Gendarme)


Publicité

A LIRE AUSSI
Ça commence aujourd’hui du 4 novembre 2025 : sommaire et extrait vidéo
Ça commence aujourd’hui du 4 novembre 2025 : sommaire et extrait vidéo
Audiences 3 novembre 2025 : « Un meurtre (presque) parfait » leader devant « L’amour est dans le pré »
Audiences 3 novembre 2025 : « Un meurtre (presque) parfait » leader devant « L’amour est dans le pré »
« Boire » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (4 novembre 2025)
« Boire » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (4 novembre 2025)
Ça commence aujourd’hui du 3 novembre 2025 : sommaire et extrait vidéo
Ça commence aujourd’hui du 3 novembre 2025 : sommaire et extrait vidéo


Publicité


Retour en haut