La Carte aux trésors du 14 novembre : direction la Charente ce soir sur France 3 (VIDÉO)

La Carte aux trésors du 14 novembre 2025 – C’est un numéro inédit de « La Carte aux trésors » ce vendredi soir sur France 3. Cyril Féraud vous emmène en Charente.





La Carte aux trésors du 14 novembre 2025, Cognac et les bords de Charente

Cette semaine, Cyril Féraud vous emmène en Nouvelle-Aquitaine, à la découverte de la Charente et plus particulièrement de la région de Cognac !

Les candidats Marie (équipe rouge) et Matthieu (équipe bleue) remonteront le temps, iront à la rencontre d’artisans passionnés et exploreront des lieux fascinants regorgeant de trésors.

Leur terrain de jeu s’étend le long du fleuve Charente, de Châteauneuf-sur-Charente à l’est jusqu’à Cognac à l’ouest, en passant par Angeac-Charente, Jarnac et Segonzac. Pour retrouver les fameuses capsules dissimulées dans cette vaste zone et espérer atteindre le trésor final, Marie et Matthieu devront résoudre des énigmes et relever de nombreux défis.



Au programme : un voyage exceptionnel dans le temps ! Il y a 150 millions d’années, la région de Cognac abritait une immense lagune tropicale, peuplée d’animaux surprenants et inattendus.

Nous irons aussi à la rencontre de passionnés du travail du bois, un savoir-faire ancestral qui fait rayonner l’artisanat français dans le monde entier. Enfin, nous pousserons les portes du « paradis », ces lieux secrets et hautement surveillés où sont conservés de véritables trésors.

À propos

Cette saison, Cyril Féraud vous invite à parcourir les trésors du patrimoine de nos plus belles régions. Au fil des épisodes, vous explorerez la baie de Quiberon et ses environs, la côte Fleurie et le pays d’Auge, la Meurthe-et-Moselle ou encore la Bourgogne Sud. L’aventure vous entraînera aussi à redécouvrir les paysages grandioses et les richesses méconnues de la Maurienne et de la Lozère.

À noter : La Carte aux Trésors est aujourd’hui la seule émission française à compenser intégralement les émissions carbone générées par son tournage, grâce à des projets exclusivement situés en France, en partenariat avec la start-up Stock CO2.

Un jeu en trois parties

• Les énigmes : Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

• La rose des vents : Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

• Le trésor : C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent rencontrer de nouvelles contraintes sur une ou plusieurs énigmes. Ils devront adapter leurs stratégies en fonction de ces obstacles, comme « L’énigme sans hélico », où ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser un mode de transport alternatif, « Un seul vol », où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois, et « Le bonus », où ils peuvent choisir de récupérer un indice supplémentaire pour décrypter l’énigme.

La Carte aux Trésors privilégie l’interactivité avec le public. Pendant la diffusion, la carte de jeu est désormais accessible grâce à un QR code affiché à l’écran. Ce QR code permet d’accéder à la carte de jeu ainsi qu’à de nombreuses informations sur les différents sites visités par les candidats.

