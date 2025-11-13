Le Meilleur Pâtissier du 13 novembre : qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 10)



Le Meilleur Pâtissier du 13 novembre 2025, éliminé – L’épisode du Meilleur Pâtissier diffusé ce soir sur M6 a offert un véritable voyage au cœur des saveurs britanniques. Pour cette dixième semaine de compétition, les candidats ont dû redoubler de créativité et de précision… et certains se sont démarqués bien plus que d’autres.











Classique revisité : un crumble qui fait des étincelles

La soirée a débuté avec l’épreuve du classique revisité dédiée au crumble. Un dessert que l’on pourrait croire simple, mais qui a révélé de grandes différences de niveau. Victoria a immédiatement su tirer son épingle du jeu grâce à une création audacieuse et très équilibrée qui a séduit Cyril et Mercotte. Seb a également signé une très belle prestation et s’est hissé parmi les favoris de cette première épreuve. À l’inverse, Adrien et Mathieu ont vécu un moment plus compliqué : manque d’harmonie pour l’un, problèmes de textures pour l’autre, leurs gâteaux n’ont pas convaincu le jury, qui les a placés en bas du classement.

Épreuve technique : Margot domine, Adrien en difficulté

La tension est montée d’un cran lors de l’épreuve technique imaginée par Mercotte, consacrée à l’impressionnant Battenberg cake. Comme souvent, la précision demandée a fait des ravages. C’est Margot qui s’est révélée la plus rigoureuse, remportant la première place grâce à un gâteau maîtrisé de bout en bout. Victoria, décidément très en forme, a obtenu la deuxième place, confirmant son excellente dynamique. De son côté, Adrien a vécu une véritable désillusion en terminant dernier, une contre-performance qui risquait de lui coûter cher.

Épreuve créative : Victoria impressionne tout le monde

La soirée s’est conclue par la grande épreuve créative autour des symboles emblématiques de l’Angleterre. Victoria a littéralement ébloui le jury avec une réalisation spectaculaire, aussi belle que délicieuse, qui a mis tout le monde d’accord. Son univers, sa finesse et son aisance technique ont une nouvelle fois fait la différence, la propulsant naturellement en tête de cette ultime épreuve.



Victoria reste tablier bleu, Adrien éliminé

Sans surprise, Cyril et Mercotte ont remis à Victoria le tablier bleu pour la troisième semaine consécutive, un exploit rare qui confirme son statut de favorite de cette saison. En revanche, l’aventure s’est arrêtée pour Adrien, dont l’ensemble des prestations du soir n’a pas suffi à le maintenir dans la compétition. Ému mais digne, il a quitté la tente sous les applaudissements de ses camarades.

Une page se tourne tandis que les quarts de finale approchent à grands pas. Et si vous avez manqué l’épisode de ce soir, il sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.